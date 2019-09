Lo racconta Calciomercato.com: la Juventus non dimentica i talenti in prestito e continua a monitorarli anche nel corso della stagione. Uno su tutti è Luca Pellegrini, che quest'estate Paratici ha prelevato dalla Roma nell'ambito dell'operazione Spinazzola e che poi ha prestato al Cagliari dove già l'anno scorso fece 6 mesi ottimi. La Juventus lo sta facendo seguire costantemente da uno dei suoi scout e Fabio Paratici ha già studiato per lui un percorso di crescita che non lo porterà ad essere una pedina per fare plusvalenza, ma per diventare il protagonista della fascia sinistra del futuro. I margini per diventare un titolare della Juve del futuro ci sono già.