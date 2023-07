Dopo essersi vista 'soffiare' Fabiano Parisi dalla Fiorentina, ora la Juve sta concentrando le sue energie su nuovi obiettivi di mercato per quel che riguarda le corsie esterne. Uno dei nomi che da tempo è finito nel radar dei dirigenti della Continassa è quello di Emil, autore di una stagione straordinara con lo Spezia.- Fino a qualche giorno fa però, c'era da battere la concorrenza dell'Inter, fortemente interessata al giocatore.che sembra essere stataproprio dall'ex bianconero Juan, che accettando il trasferimento in nerazzurro avrebbe tagliato fuori i nerazzurri dalla corsa.Ecco che dunque, l'assist del colombiano può spianare la strada a Giuntoli & Co. che ora sembrano aver trovato una strategia da adottare per convincere lo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il club ligure fissa la valutazione del giocatore per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma la Vecchia Signora sta pensando all'inserimento di una, con il profilo di Tommasoche sarebbe ben gradito agli spezzini.