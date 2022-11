Contando il big match di questa sera, mancano appena tre turni allo stop dei campionati per l'inizio dei Mondiali in Qatar. Proprio per questo, i dirigenti bianconeri stanno iniziando a guardare già al mercato, cercando di capire quelle che potrebbero essere le operazioni da completare nella finestare invernale. Uno dei profili messi sotto la lente di ingrandimento è quello dell'esterno del Benfica Grimaldo, il quale sembra prossimo a lsciare i lusitani al termine della stagione. La strategia di Madama è infatti quella di pre accordarsi con il giocatore già a gennaio, per poterlo avere a disposizione a partire dal prossimo giugno.