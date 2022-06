Continuano i lavori di ristrutturazione in casa Juve, con i tifosi bianconeri che sognano di vedere annunciati ufficialmente i nomi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Ma è anche su altri fronti che Madama sta lavorando e uno di questi è senza ombra di dubbio il centrocampo, con il solo Pogba che non basterebbe numericamente a colmare le lacune dei bianconeri. Proprio per questo, i dirigenti della Continassa stanno monitorando attentamente anche la pista che porta a Cristante, sul quale però, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe da battere la concorrenza del Milan da tempo sul giocatore.