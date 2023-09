Secondo quanto riportato da Football Insider, lasembra aver messo nel mirino, il centrocampista ghanese di 30 anni attualmente in forza all'Arsenal. L'interesse della Juventus per un giocatore di tale calibro rappresenterebbe un segnale della loro volontà di rafforzare il reparto centrale del centrocampo.Thomas Partey è un giocatore di grande esperienza e talento, noto per le sue abilità difensive e la capacità di contribuire sia in fase di recupero palla che nell'organizzazione del gioco. La sua possibile acquisizione sarebbe una mossa significativa da parte della Juventus per migliorare il loro centrocampo e competere al massimo livello.