Manca sempre meno alla chiusura della stagione in corso, con la Juventus che ha ancora due obiettivi da raggiungere ed entrambi in chiave europea. Ecco perchè bisogna iniziare a volgere più di uno sguardo anche al mercato, soprattutto in virtù dei numerosi contratti in scadenza da 'sistemare' prima di arrivare alla fine dei rapporti. Uno di quelli che deve ancora capire cosa fare del suo futuro è Adrien Rabiot, che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions quasi sicuramente lascerà la Mole. Nel frattempo, dall'Inghilterra continuano a monitorare la situazione, perchè come riportato anche dalla versione di ieri de L'Equipe, il Manchester United sarebbe tornato nuovamente alla carica del francese.