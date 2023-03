In casa Juve si stanno seguendo con attenzione quelle che sono le gare delle nazionali, visti i numerosi bianconeri impegnati dai rispettivi ct. Uno di quelli che è stato schierato tra i titolari è Adriem Rabiot e nom poteva essere diversamente visto l'entusiasmante stagione che sta disputando. Equilibrio che però rischia di rompersi in breve tempo, dato che il francese non sembra ancora convinto della permanenza all'ombra della Mole e con Madama che sta tentando il tutto per tutto per convincerlo a resatre.