Anche in questo avvio di stagione Adrien Rabiot continua ad esprimere al meglio il suo alto rendimento, confermandosi sempre di più una colonna portante di questa squadra. Proprio per questo, dalla Continassa continuano a lavorare intensamente per trovare un accordo anche sul prolungamento dei rapporti tra le parti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, se il francese accettasse di ridursi la cifra attauale di 7 milioni e spalmarne una più bassa ma in più anni di contratto, allora questa operazione potrebbe essere destinata a raggiungere la fumata bianca, specie se Madama dovesse centrare la qualificazione in Champions.