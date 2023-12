Tra i vari profili che in casa Juve si stanno monitorando per il mercato c'è anche il nome di Piotr Zielinski. Il centrocampista piace da tempo ai bianconeri e a giugno andrà in scadenza di contratto con il Napoli, che nelle ultime settimane avrebbe avanzato una nuova proposta di rinnovo al giocatore. Qualora però questa dovesse essere rispedita al mittente, ecco che Juve e Inter ci proveranno, con i bianconeri che possono contare sugli ottimi rapporti tra Zielinksi e Giuntoli.