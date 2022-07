Scalpita di gioia il popolo bianconero, il quale ha assistito agli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e di Gleison Bremer nel giro di una settimana, ma ha dovuto anche fare i conti con la pesante cessione di Matthjis De Ligt, finito a fare le fortune del Bayern Monaco. La sensazione però è che questi non saranno gli ultimi colpi di mercato, perche sia in entrata che in uscita bisogna lavorare ancora su diversi fronti. Uno di quelli che richiede ancora delle modifiche è il centrocampo, forte dell'innesto di Paul Pogba ma che da solo, non basterà a far riemergere dalle macerie un intero reparto.- Proprio per questo, Madama avrebbe messo sotto osservazione diversi profili e tra questi quello che sembra dare maggiori granazie risponde al nome di Leandro. Il centrocampista del Psg è infatti un pupillo di Allegri da diverso tempo e la volontà del giocatore di lasciare Parigi potrebbe collimare alla perfezione con il desiderio della Vecchia Signora di portarlo all'ombra della Mole. Per arrivare all'ex giallorosso però bisognerà prima fare un pò di spazio, dato che al momento in rosa sono presenti: Ramsey, Rabiot, Mckennie, Arthur, Locatelli, Pogba e Zakaria.- Un pò troppi per i 4 posti previsti nel ruolo che, di fatto costringono la Juve a dover cedere prima di acquistare. I nomi più papabili sono quelli del brasilianoe di Aaron, con il primo che è corteggiato dall'Arsenal. Diversa la situazione del gallese, con il quale i bianconeri sperano di arrivare ad una rescissione del contratto prima dell'inizio della nuova stagione.