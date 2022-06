Come racconta Tuttosport, per la Juve a destra c’è un unico obiettivo: Nahuel Molina dell’Udinese. Il ventiquattrenne argentino dell’Udinese è l’erede designato di Juan Cuadrado , col quale condivide propensione offensiva (7 gol e 3 assist nell’ultimo campionato) e grande qualità tecnica. Le due società hanno già avviato le trattative e da entrambe le parti traspare fiducia in un esito positivo: servirà tempo per trovare la formula giusta, ma ci sono tutti i presupposti perché Molina nella prossima stagione possa essere un giocatore della Juventus.