Tra i tanti nodi da sciogliere sulla questione rinnovi, in casa Juve si sta lavorando da diverse settimane anche sul fronte Rugani. Il giocatore andrà in scadenza a giugno 2024, ma la volontà di entrambi sarebbe quella di prolungare i rapporti. Stando a quanto riportato da TMW, i bianconeri avrebbero intenzione di estendere il contratto per altri due anni ma a cifre ridotte, passando dai 3,5 attuali ai 2,5, con scadenza fissata a giugno 2026. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.