In casa Juve le attenzioni sono rivolte maggiormente al big match contro il Milan e al caso scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli, ma è inevitabile che il pensiero vada a finire anche sulle strategie di mercato da adottare a gennaio. Tra queste, c'è sicuramente quella legata al rinnovo di Adrien Rabiot, che la dirigenza bianconera vorrebbe blindare per altri 3 anni entro la scadenza di gennaio, in maniera tale da escludere ogni tipo di concorrenza a giugno 2024, quando andrà in scadenza.