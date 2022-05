La Juve continua a lavorare per arrivare all'accordo definitivo con Mattia De Sciglio che, andrà in scadenza di contratto nella prossima estate. Stando a quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport nei giorni precedenti infatti, l'intesa si dovrebbe trovare per un triennale fino al 2025 per una cifra pari a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, scendendo così al ribasso rispetto agli attuali 2,7 percepiti.