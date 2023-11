Mentre la squadra bianconera è impegnata a preparare al meglio la sfida di domani contro la Fiorentina, i dirigenti della Continassa continuano a muoversi sul mercato, dove in queste ultime ore si sta guardando alla posizione dell'esterno sinistro. L'avventura di Alex Sandro in bianconero è infatti giunta ai titoli di coda e proprio per questo, Giuntoli e Manna si stanno guardando attorno per scovare il suo eventuale sostituto. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i profili che più fanno gola sono quelli di Djalò, Kelly ed Hermoso, che andranno tutti e tre in scadenza di contratto a giungo 2024.