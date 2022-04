Siamo entrati nella settimana che porterà alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, valida per l'accesso alla finale dove ci sarà una delle due milanesi tra Inter e Milan. E' chiaro che a questo punto della stagione vincere la gara contro i Violi diventa una priorità assoluta per la squadra di Allegri, anche in virtù del fatto che si tratta dell'unico trofeo rimasto a disposizione per la Vecchia Signora in questa stagione, per evitare di non mettere in bacheca neanche un trofeo come non accade da più di 10 anni.



POST DYBALA - Ma è inevitabile pensare anche al mercato, soprattutto dopo il ciclone che si è generato per la situazione legata al divorzio ormai certo tra Madama e Paulo Dybala che, lascerà così il quartier generale della Continassa dopo più di 7 stagioni. Ecco che dunque diventa imperativo iniziare a guardarsi attorno e i nomi che circolano su questo fronte sono diversi. I candidati al momento più indicati sono il giallorosso Nicolò Zaniolo e l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, con quest'ultimo che sembra essere in leggero vantaggio sull'ex Inter. I due profili rispecchiano molto le esigenze e le volontà dei dirgenti bianconeri, anche considerando la loro giovane età che combacia con la nuova linea adottata dalla Juve. Bisognerà però capire quali siano i reali margini delle due operazioni, perchè mentre per il neroverde non sembrano esserci grossi ostacoli, questi si presentano invece per la trattativa legata a Zaniolo. In primis per la richiesta dei giallorossi di circa 50 milioni di euro, ma soprattutto perchè bisognerà capire se arriverà o meno il rinnovo di contratto con il club capitolino.



ALTRE PISTE - Gli altri nomi che sono finiti sul taccuino di Arrivabene e Cherubini invece, farebbero si fare un notevole salto di qualità alla squadra ma allo stesso tempo non coinciderebbero con il naturale identikit di Paulo Dybala. Il riferimento va a Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, con il primo che si libererà a costo zero, mentre per il serbo ci sarà da affrontare un estenuante battaglia con Claudio Lotito.