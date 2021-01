Sembrava ormai decollata la trattativa per Reynolds, il terzino classe 2001 dei Dallas che potrebbe sbarcare in Italia: passaporto extracomunitario, la Juventus lo prenderebbe in sinergia con il Benevento dove rimarrebbe parcheggiato. Affare da 6 milioni di euro, ancora qualche dettaglio da sistemare ma i tempi si allungano. Così la Juve sta seguendo il terzino americano dei Los Angeles Galaxy Julian Araujo, anche lui classe 2001, che in questa stagione ha totalizzato 39 presenze, un gol e 3 assist. Il primo obiettivo della Juventus è il texano Reynolds e proverà a sbloccare la situazione in tempi brevi, se l'affare si dovesse complicare potrebbe virare su Araujo.