Seguito e monitorato dalla Juventus, Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton, sembra perdere terreno nei confronti di Milik per la futura maglia numero 9 della Juve. Il messicano, autore di 25 gol in stagione (16 in Premier), non è tra i preferiti del club bianconero, per via dei costi, in quanto quella dei Wolves è bottega cara.