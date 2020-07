2









Si complica lo scambio Milik-Bernardeschi. Nonostante le aperture alle cessione di Giuntoli e Gattuso, l'attaccante polacco è un po' più lontano dalla Juve. Il 33 bianconero, una delle contropartite gradite ai partenopei in caso di cessione dell'attaccante polacco, non vuole infatti lasciare la Juve e se lo facesse (scrive La Gazzetta dello Sport) preferirebbe andare in Premier League. Ma non c'è solo questo dietro alla freddezza di Bernardeschi nei confronti della destinazione partenopea.



IMMAGINE E STIPENDIO - I 4 milioni netti percepiti dall'ex fantasista della Fiorentina, infatti, superano il tetto ingaggi stabilito dal Napoli e anche il recente contratto firmato da Berna con la Roc Nation, agenzia fondata da Jay-Z che ne curerà i diritti d'immagine, è un ostacolo alla trattativa visto che come noto il Napoli vuole assorbire i diritti d'immagine di tutti i suoi assistiti. Lo scambio quindi è in salita. De Laurentiis ha già rifiutato Romero come potenziale contropartita. Resta in piedi Luca Pellegrini a meno che Berna non cambi idea, ma al momento non sembra essere nei suoi pensieri.