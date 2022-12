Continua la ricerca al terzino da consegnare a mister Allegri, sia per fronteggiare la seconda parte della stagione, ma anche e soprattutto per sopperire all’eventuale partenza di Juan Cuadrado in quella che verrà. Uno dei nomi che da tempo risalta nella lista dei dirigenti bianconeri è quello di Rick Karsdorp, partito anche lui in ritiro per il Portogallo con il resto della squadra. L’idea di Madama però è quella di prelevarlo in prestito, al contrario della volontà dei giallorossi, i quali lo lascerebbero partire solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.