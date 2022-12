In casa Juve si continua a cercare un terzino che possa consentire a Max Allegri di avere delle alternative in più da qui al termine della stagione. Uno dei profili che rispecchia le caratteristiche desiderate è il giallorosso Karsdorp, che seppur separato in casa sembra comunque destinato a restare nella Capitale. Già, perchè la Roma non fa sconti e lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo per una cifra di circa 10 milioni, opzione non gradita dai bianconeri.