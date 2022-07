Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Marko Pjaca alla Sampdoria, ma in queste ore sono emerse delle problematiche nella trattativa. Ci sarebbe stato infatti più di un ripensamento da parte del croato che, avrebbe manifestato dei dubbi sull'approdare in blucerchiato. Questo ha ovviamente rallentato momentaneamente l'operazione che, resta comunque ben avviata.