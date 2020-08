Dopo averlo seguito attentamente nei mesi scorsi, la Juve ha iniziato a interessarsi a Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton e uno dei giocatori rivelazione nell'ultima stagione di Premier League. I bianconeri l'hanno individuato come possibile centravanti per il prossimo anno - anche se in pole c'è sempre Milik - i Wolves chiedono tanto ma l'altro ostacolo è rappresentato anche dalla concorrenza che arriva direttamente dall'Inghilterra: sul giocatore infatti ha messo gli occhi l'Arsenal di Arteta.