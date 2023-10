Dopo la squalifica di Paul Pogba, ora la Juve si prepara ad affrontare anche quella di Nicolò Fagioli, che con ogni probabilità lo si rivedrà in campo almeno per l'ultima giornata di campionato contro il Monza. Proprio per questo, la Juve continua a rimanere attiva sul mercato, con i dirigenti della Continassa che sono alle prese con diverse situazioni da poter sfruttare a proprio vantaggio. Uno dei nomi che piace a Max Allegri è quello del centrocampista del Tottenham Hojbjerg, con il club inglese che però chiede almeno 30 milioni di euro. Ci sono però degli ostacoli, dato che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli Spurs non vorrebbero privarsene nella sessione di gennaio, fattore che sarebbe fondamentale per la Vecchia Signora.