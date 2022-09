Al termine di questa stagione, quindi a. Il terzino brasiliano dopo otto anni allapotrebbe lasciare Torino per trasferirsi altrove. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Sulla corsia di sinistra infatti la dirigenza bianconera è. Alex Sandro dopo un inizio di percorso a Torino brillante si è pian piano spento, offrendo prestazioni quasi mai degne di nota. Ecco perchè la Juve potrebbe non rinnovare ulteriormente il suo contratto.Ci si guarda quindi attorno e sono tre i nomi che attualmente girano tra le mura della Continassa. Il primo è quello del terzino delAlejandro, che proprio una settimana fa è stato a Torino per la Champions League, il suo contratto scade a giugno 2023 e al momento non sembra intenzionato a rinnovare. Gli altri due nomi accostati a Madama sono Raphaëldele Ramydel