La Juventus vuole arrivare a Youri Tielemans del Leicester. Stando alle indiscrezioni riportate da Fichajes.net i bianconeri non sarebbero tra i club favoriti per arrivare al giocatore. In vantaggio ci sarebbero tre club: Real Madrid, Liverpool e Manchester United. La Juve resta defilata nella corsa, preferirebbe altri obiettivi tra cui Sergej Milinkovic-Savic.