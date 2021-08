La Juventus continua a seguire dalla finestra la situazione legata al futuro diIl difensore serbo è in scadenza a giugno 2022 con la Fiorentina e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. Per non perderlo a parametro zero tra un anno, i viola stanno valutando la cessione in questa sessione di mercato ma i bianconeri non sono gli unici ad essere interessati al giocatore. Su Milenkovic infatti c'è anche il West Ham, che potrebbe complicare i piani della Juve.