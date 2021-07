Come raccontato da La Nazione, Dusannon è proprio vicinissimo al rinnovo di contratto. Il centravanti della Fiorentina, seguito da vicino anche dalla Juventus , resiste e non cede sul nodo relativo alla clausola rescissoria da 50 milioni di euro che la Viola vorrebbe inserire. L'entourage del centravanti la vorrebbe certamente più bassa, in modo da favorire una possibile cessione nelle prossime edizioni del mercato.