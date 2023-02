Non sta andando particolarmente bene l'esperienza di Westonal. Tre sconfitte su quattro in Premier League, finora, per il centrocampista statunitense, che anche nel match di sabato contro l'Everton è stato ammonito e sostituito. La squadra, che nel frattempo ha cambiato allenatore esonerando Jesse Marsch, è sempre più a rischio retrocessione, uno scenario che porterebbe il club a non considerare il riscatto del giocatore dalla