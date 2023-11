Come sappiamo, tra i principali obiettivi della Juve per gennaio c'è Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Una trattativa complicata però perché come riferisce calciomercato.com, il club spagnolo non è intenzionato a cedere l'argentino in prestito; la formula che alla Continassa speravano di poter usare per ingaggiare l'ex Udinese.