Houssem Aouar, un nuovo gioiello del calcio europeo. Tra le tante rivelazioni di stagione c’è anche il talento del Lione, da mesi nel mirino della Juventus che ha avuto l’opportunità di visionarlo da vicino nell’andata degli ottavi di Champions League. In questo senso, arrivano brutte notizie. Jean-Michel Aulas, presidente dell’OL, ha parlato della mezzala francese sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, spiegando le intenzioni del giocatore: "Scherzando mi sono sempre detto che non sarebbe male fare affari con la Juve, ma non penso che la Juve sia la priorità di Aouar. E non ho mai ricevuto offerte da Torino, salvo per giocatori di seconda fascia di cui non ricordo i nomi”.