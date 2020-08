5









Sembrava andare tutto nella direzione di Edin Dzeko. Sembrava, ecco. Perché secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il bosniaco la Juve non ha fatto passi in avanti in questi giorni. La Roma, infatti, sta continuando a fare muro: la nuova proprietà non ha intenzione di privarsi del capitano e del giocatore di maggior spicco. Se dovesse chiedere la cessione il bosniaco, allora la situazione potrebbe cambiare.



GLI ALTRI NOMI - Pirlo voleva Dzeko, ma è probabile che si debba accontentare d'altro e d'altri. Gli altri nomi, più o meno in fila, sono i costosissimi Zapata e Jimenez. Difficile anche arrivare a Milik: il polacco è l'unico ad avere già un accordo con la Juventus (a 5 milioni) e correrebbe immediatamente alla Continassa. Eppure... eppure c'è il Napoli di mezzo, la volontà di De Laurentiis di chiedere prezzo pieno nonostante possa liberarsi a zero tra un anno. Gli altri nomi? Occhio a Donyell Malen del Psv, anche Lacazette è una possibilità. Infine, il ritorno di Moise Kean, ceduto un anno fa all'Everton per 30 milioni.