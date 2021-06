Oggi la Juventus chiude definitivamente un'era. Alle 14, infatti, all'interno dell'Allianz Stadium si svolgerà la conferenza stampa congiunta tra Andrea Agnelli e Fabio Paratici. L'occasione sarà quella di salutare e ringraziare un dirigente che in 11 anni di Juventus ha contribuito fortemente alla crescita complessiva del club e alle numerose vittorie che in questo periodo sono arrivate. Per Paratici, il futuro sembra essere diviso tra la pista calda che porterebbe al Tottenham, magari al fianco di Conte, e l'interesse del Paris Saint-Germain.



