Marko Pjaca al Cagliari, ci siamo. E’ in chiusura l’operazione che porterà l’attaccante croato dalla Juve al club sardo. Contatti positivi tra le due società in giornata, nelle prossime ore la definizione della trattativa: raggiunta un’intesa totale sia sulla formula che sulle cifre. I DETTAGLI - Pjaca si trasferirà al Cagliari in prestito oneroso, da 1 milione di euro. Fissato anche un diritto di riscatto a favore dei sardi in 12 milioni. Restano da limare gli ultimi dettagli tra l’entourage del croato e il Cagliari, ma tra i club l’accordo è totale. Il prestito non sarà quindi secco: qualora Pjaca facesse bene, Giulini potrebbe decidere di riscattarlo. Una possibilità che comunque favorirebbe anche la Juve, che non vede più l’ex Dinamo Zagabria come parte integrante del progetto. Trattativa in chiusura, tra poche ore Cagliari abbraccerà Pjaca.