Adesso si accelera. In tutti i sensi. Non solo per i tre gol subiti, ma - ecco - anche per quel motivo. Laconta di chiudere subito il colpo più vicino, cioè. Vanno definite le modalità dei bonus da riconoscere. E dallaè partita una nuova offerta, rimodulata e per questo più vicino ai 15 milioni richiesti dai tedeschi.Dodici milioni di euro, più tre di bonus: ci siamo? La sensazione è che sì, siamo di fatto sul rettilineo finale. Il nazionale serbo ha già salutato tutti, tifosi compresi, pronto a sbarcare a Torino. Sarà già a disposizione di Allegri, probabilmente mercoledì, alla ripresa degli allenamenti. Con il Sassuolo, salvo catastrofi, ci sarà. Come racconta Gazzetta, ieri c'è stato un gran lavoro di Cherubini su questo fronte: l'obiettivo finale è centrare almeno tre colpi in entrata...