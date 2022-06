Come racconta Gazzetta, la Juventus che ha perso Chiellini e Dybala cerca nuovi leader e Pogba e Di Maria hanno il pedigree giusto per prendersi oneri e responsabilità e per aiutare i giovani a crescere e fare il salto di qualità. Di Maria è un esterno che a 34 anni ha ancora colpi e gol nelle gambe, come ha dimostrato anche ieri sera nella finalissima contro l’Italia con la rete del 2-0 e con tanti altri spunti da campione.