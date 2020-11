Dodici gol su 18 stagionali sono stati firmati da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Cosa vuol dire? Che l'attacco funziona, che i 'centravanti' sono assolutamente sul pezzo. Che però quelle reti da centrocampo e difesa proprio non arrivano. Ecco perché il Corriere dello Sport sottolinea la necessità di 'nuovi bomber' in casa Juve: da Rabiot, tra i maggiori indiziati a portare più gol in dote, a Chiesa (che deve crescere in questo senso). Poi Ramsey, Bernardeschi, anche Cuadrado. Non solo Ronaldo e Morata: Pirlo va a caccia di gol, in attesa della continuità di Dybala e Kulusevski.