La sensazione è che un nove, un altro nove oltre Alvaro Morata, la Juve arriverà a farlo. E la sensazione si farebbe certezza solo se Cristiano decidesse di andar via, di lasciare i bianconeri a un anno dalla naturale scadenza del contratto. Lo farà? Ai posteri l'ardua sentenza: a decidere sarà comunque CR7, con la Juventus in attesa di capire come e 'quanto' potrà muoversi sul mercato. Specie per il reparto offensivo.



I NOMI - Come raccontato anche da Gazzetta, i nomi sono quelli di Mauro Icardi e di Gabriel Jesus. L'argentino, con la conferma di Mbappé, sembra un po' più lontano da Parigi, dove vorrebbero confermare Kean e lasciar partire Maurito. All'ex Inter, la destinazione Juve piace. Eccome. Ne aveva parlato già anni fa con Fabio Paratici, e in panchina c'era proprio Massimiliano Allegri, uno che Icardi ha colpito duramente e più volte. Rispetto alla scorsa estate, l'argentino costa meno e può essere strappato a prezzo di saldo: non di certo quei 35 milioni che rappresentano la prima richiesta dei parigini.



OCCHIO A JESUS - L'alternativa - se alternativa si può definire - è Gabriel Jesus. Il brasiliano è seguito dalla Juve da tempi lontani, ancor prima di firmare per il City e Pep Guardiola. E' un classe 1997: ha tanta strada davanti e già parecchia alle spalle. Come profilo in pochi raggiungono il suo appeal. Il problema? Anche qui: dipenderà dal costo, che da richiesta si aggira tra i 50 e i 60 milioni. Non sarà facile. Con Ronaldo via, lo sarebbe certamente di più.