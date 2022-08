Moiseè un giocatore in uscita? Sì e no. La sua situazione resta complicata, da capire anche nel dettaglio cosa può succedere con il, che conta sul riscatto - obbligato - dei bianconeri e che dunque considera un caso chiuso quello dell'attaccante italiano. Ma la Juve cerca altro, cerca anche spazio per un possibile e nuovo colpo offensivo.L'incontro con Rafaela Pimenta, due giorni fa alla Continassa, è servito anche a questo: a fare il punto su tutte le possibili strade che Moise può prendere nei prossimi giorni. Kean resta in bilico, con una situazione contrattuale molto complicata, allo stesso tempo si cerca di trovare una soluzione che possa accontentare tutti, tenendo conto delle richieste del giocatore, che chiede anche più spazio oppure una squadra di livello per proseguire la propria carriera. E' stato offerto nelle ultime ore al Nizza, si è fatto sotto anche il Nottingham Forest: due soluzioni che non lo lasciano certamente entusiasta. Ma si continua a lavorare, cercando sponde in giro per l'Europa. E magari anche dalla Bundesliga, dov'è appena approdato Pellegrini.