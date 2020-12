1







di Cristiano Corbo

Tra i consigli più spassionati che vi ritroverete a dare nella vita, ce n'è uno sempreverde e sempre efficace: innanzitutto, avere le idee chiare. Del resto, ogni giorno è un percorso e ogni percorso va affrontato senz'alcuna nuvola d'incertezza. Il rischio è che poi piovano dubbi e da quelli non ti puoi riparare così facilmente. Pure nel calciomercato funziona così: si nota una falla, si cerca una toppa, si capisce che tipo e che dimensione dovrà avere la toppa, quindi si va a comprarla nei modi e nei tempi preposti. I dettagli dipendono dalla profondità delle tasche, ma l'offerta è così varia che a una domanda corrisponderà sempre una possibilità d'acquisto. Ora, concluso il preambolo, vien da sé che il nodo quarta punta in casa Juve si è intrecciato praticamente da solo, con il classico gioco dei 'più tavoli' già visto in estate. Quando si pensò a Suarez avendo tra le mani prima Milik e poi Dzeko, finendo quasi per prendere Giroud e alla fine ritrovandosi con Morata. Gran caos. Fortunato, ma pur sempre caos.



INVERNO CALDO - L'ossimoro è presto fatto. Altro giro, altro listone. Come al fantacalcio, dove non ti serve un centravanti di ruolo ma l'importante è che ci si ritrovi con la dicitura 'ATT' a far compagnia al nome. Si è partiti da Llorente, in fondo si è pensato nuovamente a Giroud, poi al ritorno romantico di Zaza, quindi alle occasioni Pavoletti, Depay e Diego Costa. Giocatori profondamente diversi, l'unico filo rosso a unirli sarebbe il supporto al reparto offensivo che però latita di un'unica figura, e cioè di un vice Morata. Con le caratteristiche dello spagnolo, probabilmente pure più vicine alla classica boa. Partire da qui sarebbe stato troppo complicato? Il gioco delle mille carte, in fondo, non è che poi abbia portato così bene...