In tanti ci hanno pensato, come abbiamo visto anche nel consueto spazio che lasciamo ai commenti dai social . In tanti ci hanno pensato perché occasioni così capitano poche volte, perché un giocatore come, per la Juventus, sarebbe un upgrade incredibile. In realtà, il 'sogno' - se sogno è stato - è destinato a rimanere tale.Dopo la risoluzione con l'Atletico, sembrava scritto un futuro in Europa per l'attaccante brasiliano e naturalizzato spagnolo. In realtà, Diego potrebbe tornare proprio in Brasile, da cui sono piovute tante richieste nei giorni scorsi. Niente Italia e (ancor di più) niente Juve: Paratici non è interessato, sebbene prosegua la ricerca di un elemento che possa aiutare Pirlo nelle rotazioni in attacco.