La Juventus è alla ricerca di un sostituto per Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione. Il bomber sebo ha bisogno di riposo visti gli impegni in tutte le competizioni di Madama. Il ricercato ideale, come riferisce il Corriere dello Sport sarebbe Oliver Giroud che però non si muove da Milano, sponda rossonera. Per questo la Vecchia Signora è al lavoro per cercare un profilo simile.



I NOMI - Il nome che è tornato di moda è quello di Arkadiusz Milik. Il polacco nonostante i 20 gol stagionali potrebbe liberarsi dal Marsiglia. Potrebbe bastare un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Sono però noti i numerosi problemi fisici dell'attaccante che per la Juve potrebbero essere un deterrente. Piace molto anche Marko Arnautovic che è blindato dal Bologna. Attenzione ad Alexandre Lacazette, già accostato più volte alla Juve. In estate lascerà l'Arsenal a zero ed è stato proposto a parecchi club tra cui anche Madama. Da definire ancora il futuro di Gabriel Jesus che è simile a quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo per ora farà ritorno all'Atletico Madrid e poi si vedrà.