Sirigu alla Juventus. E' l'ultimo nome che si fa attorno alla Juventus, in ottica secondo portiere. Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato da Sportitalia, vorrebbe portare a supporto di Szczesny un 'dodici' esperto, che possa anche giocare le competizioni minori. Per SI, il nome sarebbe proprio quello dell'attuale estremo difensore del Torino e vice di Donnarumma in Nazionale. Sorge tuttavia un problema: l'operazione non sarebbe semplice proprio in virtù della volontà di Salvatore di giocare ancora titolare e ancora un anno, così da avere la certezza di partecipare al prossimo Mondiale. Dunque, tutto da capire. Tutto da valutare. Di sicuro, un nome che intriga.