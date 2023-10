Come racconta Gazzetta, la Juve, oltre a tenere le antenne dritte sui talenti (a partire da), ha messo nel mirino un paio di profili intorno ai 28-29 anni. Una spruzzata d’esperienza per garantire solidità e varietà ad Allegri. Giocatori già pronti che facciano fare quel salto di qualità che serve per lo scudetto. Meglio se in prestito o con formule vantaggiose. Di qui a gennaio possono cambiare nomi e gerarchie, ma in questo momento sono due i quasi trentenni che stuzzicano maggiormente i bianconeri e per i quali c’è già stato qualche contatto.