Come racconta Gazzetta, un anno fa di questi tempi la Juventus aveva tre argentini in rosa:. Di tre non ne è rimasto nessuno ma non ne è detto che a gennaio non si possa riprendere il filo della tradizione. Non è un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un centrocampista per riempire i vuoti lasciati da Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi fermi ma per motivi diversi (uno per doping, l’altro per le scommesse) e tra i nomi caldi per la successione c’è anche quello di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid con un lungo passato in Serie A (5 anni con la maglia dell’Udinese).