Serve un altro esterno per la Juventus. Come racconta Tuttosport, Di Maria e Cuadrado sono abili sin da subito, ma hanno una certa età (l’argentino 34 anni compiuti a febbraio, il colombiano 34 anni compiuti a maggio) e un contratto in scadenza tra 12 mesi. Vien da sé che è questo il momento opportuno per provare a mettere le mani su un potenziale erede che sia giovane e di potenzialità.I nomi restano sempre quelli di, con quest'ultimo preferito anche per il costo contenuto del cartellino. Occhio sempre a Morata: Allegri non si è rassegnato al suo addio, anche se sembra molto complicato.