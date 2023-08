L'ipotesi di un trasferimento diallarimane valida e sempre più concreta. Il Sassuolo esercita pressione su Giuntoli affinché si giunga a una decisione in fretta, considerando la scadenza imminente del mercato e la necessità per i neroverdi di trovare un sostituto. I bianconeri potrebbero presentare un'offerta adeguata al club emiliano, sfruttando eventuali uscite di calciatori come. Questo scenario mostra come gli intricati intrecci del calciomercato possano portare a soluzioni inaspettate e come le trattative si intensifichino all'avvicinarsi della deadline.