L'eventuale trasferimento di Weston McKennie al Galatasaray, notizia emersa di recente, potrebbe rappresentare la prima mossa in uscita. Fondamentale: darebbe sollievo alle finanze della Juventus, perché ora la priorità è generare liquidità, stimando anche come il valore di partenza del centrocampista americano possa aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro. È pertinente considerare l'effetto combinato delle cessioni die Denis, un altro centrocampista che potrebbe avere un discreto mercato. Complessivamente, la Juventus può sperare di incassare almeno 50 milioni di euro dalla cessione definitiva dei due giocatori, senza scendere realisticamente al di sotto dei 40 milioni totali.La Juventus ha già portato a termine un'affare, cedendo Dejan Kulusevski al Tottenham. Il club inglese ha rinunciato all'opzione di riscatto di 35 milioni di euro per avviare una nuova trattativa conclusa a 30 milioni, un accordo soddisfacente per la Juventus considerando i 10 milioni già spesi per il prestito. Se combiniamo questi 30 milioni con i 40-50 milioni che si spera di ottenere dalle cessioni di McKennie e Zakaria, si raggiunge la tanto discussa cifra di 80 milioni di euro. Inoltre, ci sono anche altre operazioni che potrebbero generare ulteriori entrate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.