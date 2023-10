Molto, se non tutto, dipenderà dalle sorti di Paul. Qualora finisse davvero per liberarsi dell'ingaggio da oltre 10 milioni di euro del Polpo, per via della triste vicenda legata al doping, laavrebbe infatti un buon margine di manovra per guardarsi intorno già a gennaio alla ricerca di possibili rinforzi. Ed ecco che allora, al netto delle opzioni per la mezzala di corsa e rendimento tra cui figura innanzitutto Pierre-Emile LEGGI QUI ), secondo Tuttosport bisogna tenere sotto controllo prioritariamente la situazione di Domenico, per il quale comunque bisognerebbe limare la richiesta da 30 milioni di euro del- Una cifra che in realtà sarebbe necessaria anche per arrivare all'altro obiettivo-fantasia seguito dai dirigenti bianconeri: si tratta di Georgiy, 21enne astro nascente delloe della Nazionale ucraina, che Cristianoha messo nel mirino da qualche tempo. Un profilo da monitorare, chiaramente alternativo al classe 1994 azzurro. Così come a un centrocampista, che per la Juve potrebbe diventare la prima necessità.