Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve a metà campo cambierà. Locatelli e Zakaria sono perfetti per un reparto a due, Rabiot può entrare nell’ultimo anno di contratto ma in mezzo serve altro. Per il quotidiano, "Serve qualcuno capace di attaccare la porta, di calciare da lontano, di migliorare i dati di un reparto che ha tristemente portato 7 gol in campionato (3 McKennie, 3 Locatelli, 1 Zakaria). Renato Sanches, che piace a tanti ma ha un solo anno di contratto con il Lilla, è decisamente in lista".